Командующий КСИР: «Хотим убить Трампа и Помпео»
Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Гаджизаде заявил, что Тегеран не оставляет попыток отомстить США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году, передает Reuters.
«Мы хотим убить бывшего президента США Дональда Трампа и экс-госсекретаря Майка Помпео. И военачальники, отдавшие приказ ликвидировать Сулеймани, должны быть убиты», — сказал иранский командующий
Командующий КСИР Касем Сулеймани был убит в начале января 2020 года в результате военной операции, которую американские спецслужбы проводили по приказу президента Дональда Трампа. Руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Иран не простит американцам убийства генерала и обязательно ответит им должным образом.