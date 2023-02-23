Икрам Нур, автор haqqin.az 17:57

Иран и Сирия договорились об экспорте иранских средств ПВО и средств РЭБ в Сирию для защиты от воздушной агрессии. Указывается, что одним из средств противовоздушной обороны иранского производства, которые Тегеран может передать Дамаску, является ЗРК 15th Khordad. Иранцам надоели постоянные потери, которые их структуры и объекты в Сирии несут от израильских авиационных налетов. На российских союзников надежда слабая, они по израильским самолетам принципиально не стреляют, неукоснительно соблюдая негласные договоренности между Москвой и Еврейским государством. Сирийская же ПВО – она вроде как на бумаге и есть, но в реальности ее эффективность стремится к нулю.

Потому Тегеран решил взять этот вопрос в свои руки. Причем, начал делать это не вчера. По имеющейся информации, Корпус стражей исламской революции (КСИР) уже два года разворачивает систему ПВО в Сирии, потратив на это десятки миллионов долларов. Сирийцы к этой системе ПВО, понятное дело, отношение будут иметь самое опосредованное. Тегеран создает ее не для Дамаска и не для армии Асада – он делает это исключительно для себя и под себя. Сирийского там только то, что она располагается на территории этой страны, не более. Разве что несколько доверенных экипажей из сирийцев навербуют, но опять же подчиняться они будут именно иранцам, а не Асаду. Да и то сказать – зачем сирийскому режиму ПВО? Целью израильских налетов являются иранские объекты и военная инфраструктура, базы КСИР и иранские тренировочные лагеря. Сирийцев израильтянам бомбить – деньги на ветер пускать, поскольку сама по себе армия режима особой опасности ни для кого не представляет, некогда мощные вооруженные силы полностью сточились за 12 лет гражданской войны. И теперь больше опасны для гражданского населения, которое они с энтузиазмом обирают, чем для внешнего врага.

Понятно, что шаги Ирана по укреплению ПВО в Сирии имеют под собой и серьезную политическую подоплеку. Времена, когда иранская пропаганда говорила об интернациональной помощи сирийцам, о том, что Дамаск важен им как элемент оси сопротивления, давно канули в прошлое. Сейчас в иранском истеблишменте в ходу другой тезис – мы Сирию вырвали из лап наших врагов и теперь она наша. То есть одна из провинций Ирана, правда, слегка удаленная и с декоративными элементами самостоятельности. И покидать страну, пускать сюда еще каких-то внешних игроков, те же страны арабского мира, Тегеран не собирается, не за то воевали. В планах Тегерана Сирия должна стать форпостом его агрессивной внешней политики в регионе, создавая угрозы и Израилю, и, при необходимости, Турции. Да и для контроля за Ираком сирийская территория вполне подходит. Выгоды от владения ею налицо, причин же такой удобный плацдарм покидать нет для Тегерана ни одной. Поэтому вполне логично, что он сейчас укрепляется, в том числе путем создания над ним зонтика ПВО. Ведь в планах Ирана еще и превращение Сирии в большой военный завод, в подземных цехах которого будет коваться оружие возмездия для всех, кого Тегеран считает мировым злом.