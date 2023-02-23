В Турции задержали мэра наиболее пострадавшего от землетрясений города

Силы безопасности Турции задержали мэра города Нурдагы провинции Газиантеп Оккеша Кавака в рамках расследования по делу массового обрушения зданий в результате землетрясений 6 февраля. Об этом сообщила газета Türkiye.

По данным издания, Кавак проходит по делу о причастности к нарушению правил строительства домов в городе, что привело к гибели многих местных жителей. Вместе с Каваком по этому делу проходит Юнус Кая, владелец компании-застройщика CCK Construction, которая была задействована в строительстве обрушившихся домов.

Нурдагы считается самым пострадавшим городом в Турции в результате землетрясений. Большинство домов либо разрушены, либо в аварийном состоянии. Ранее турецкие власти заявили о намерениях полностью его снести и отстроить заново.