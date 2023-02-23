Зеленский назвал число захваченных Россией городов и сел Украины

По состоянию на сегодня почти 2 тысячи населенных пунктов Украины захвачены Россией. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам мероприятия, посвященного солидарности Германии с Украиной.

"Мы воюем на украинской земле за то, без чего все вы, друзья, не представляете собственной жизни. Это элементарная безопасность. Это свобода и жизнь по закону. Это человеческое достоинство и право каждого человека и каждого сообщества на уважение к себе", - цитируют украинские СМИ Зеленского.

По словам Зеленского, Россия сейчас оккупировала 1 877 украинских городов и сел.