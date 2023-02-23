Россияне направили к Бахмуту заградотряды из «кадыровцев»
На Бахмутское направление россияне отправили около 200 чеченцев-спецназовцев, чтобы предотвратить дезертирство мобилизованных. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
«Для предупреждения возможного дезертирства мобилизованных с фронта или саботажа, 23 февраля этого года на Бахмутское направление были дополнительно направлены до 200 полицейских из полка специального назначения «Ахмат», - говорится в сообщении.
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