Канада ввела санкции против Года Нисанова и семьи Медведева

The Moscow Times пишет, что ограничения, в частности, коснулись спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, главы «Роскосмоса» Юрия Борисова и помощника президента Максима Орешкина. Также под санкциями вице-премьеры Андрей Белоусов, Виктория Абрамченко, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин и Алексей Оверчук.

Канада расширила санкции против России. В черный список попали 122 физических лица и 63 организации, говорится на сайте правительства страны.

Кроме того, в черный список внесли жену и сына зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, родственников первого замруководителя Администрации президента Сергея Кириенко и дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, Табарик.

В канадском блок-листе и семь «топ-менеджеров компаний, вовлеченных в российскую оборонную промышленность», в том числе председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и его родственники. Также под санкции попали основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, члены его семьи и председатель совета директоров компании «Киевская площадь» Год Нисанов.

Кроме того, Канада наложила ограничения на 50 связанных с российской оборонной промышленностью компаний, в том числе «Уралвагонзавод», ЗАО «Специальное конструкторское бюро», ООО «Объединенная машиностроительная группа». Помимо этого в список вошли госструктуры: ФСБ, главное управление Генштаба, ФСО, Совет федерации, Госдума, партия «Единая Россия», Росфинмониторинг, Запорожская АЭС и другие. Также запрещен экспорт в Россию ряда химических элементов для электроники и импорт российского оружия и боеприпасов.