Участники встречи G20 в Индии не договорились из-за России и Китая

Как отмечает агентство dpa, прийти к компромиссу по итоговому заявлению помешали представители Китая и России, а расхождения касались двух пунктов - осуждения российского вторжения в Украину в качестве войны, а также по пункту о списании долгов бедным странам.

По данным агентства, участники встречи не смогли договориться о включении в итоговый документ слова "война". Германия и Франция настаивали на своей позиции, что его формулировки не должны быть более мягкими, чем в итоговой резолюции саммита G20 на Бали в 2022 году. В ней значилось, что "большинство участников самым решительным образом осудили войну в Украине".

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер раскритиковал позицию Москвы и Пекина на встрече G20 и подтвердил, что КНР блокировала принятие итоговой декларации. По его словам, большинство участников резко критиковали войну РФ против Украины, однако это не сделал представитель Китая. При этом Бразилия теперь занимает более четкую и критическую позицию по отношению к России, чем во время последней встречи, добавил Линднер.