Масштабные за многие годы военные учения во Франции

На юге Франции начались военные учения под названием Orion-23. Власти заявляют, что это самые масштабные учения за многие годы, в них примут участие около 20 тыс. военных. Об этом сообщает глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню у себя в Twitter.

"На этой неделе начались самые амбициозные за многие десятилетия общевойсковые учения", - написал он.

В рамках учений организуют симуляцию больших сражений на суше, в море и в воздухе, а также в новых сферах конфликтов: в киберпространстве, космосе и в информационной среде.

"Эти учения, которые продлятся более двух месяцев, направлены на подготовку наших сил к самым сложным ситуациям современных боевых действий и смогут показать, что наша армия способна продемонстрировать реакцию и выносливость в конфликте высокой интенсивности", - отметил Лекорню.