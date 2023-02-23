Лукашенко: Поляки и литовцы мечтают о белорусской «диктатуре»

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в случае проведения свободных и демократичных выборов в Литве и Польше в 2023 году там сменится власть. Об этом сообщает БелТА.

«Когда приехали поляки, литовцы к нам, посмотрели на нашу «диктатуру» и говорят: «Мы тоже хотим». А хотелки народа Литвы и Польши не совпадают с хотелками и действиями властей Польши и Литвы. Это главное. Но люди разберутся. У них в ближайшее время тоже выборы за выборами. Вот посмотрим, как демократично они проведут их. Если они дадут людям проголосовать, народы их сметут», — считает Лукашенко.

5 марта в Литве пройдут муниципальные выборы. В октябре в Польше запланированы парламентские выборы.