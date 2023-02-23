Отдел информации 20:25

Министерство финансов США ввело масштабные санкции против ряда компаний и частных лиц России в связи с годовщиной военной агрессии России против Украины. Одним из них является Андрей Масалович, внедривший в Азербайджане специальные технологии сбора и анализа данных для Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС России. Большинство российских компаний, включенных в санкционный список, связаны с горнодобывающей и военной промышленностью. Но в него также вошли компании и частные лица, занимающиеся дезинформационной деятельностью, в том числе те, кто организует кампании в интернете с целью повлиять на выборы в США.

Среди них компания 0Day Technologies, создавшая по заказу ФСБ мощный ботнет и информационную панель для проведения дезинформационной кампании в социальных сетях, Lavina Puls и Inforus, обеспечивающие техническую поддержку операций ФСБ и ГРУ по манипулированию общественным мнением через фейковые аккаунты в соцсетях. Технологические организации были подвергнуты санкциям в соответствии с указом, подписанным президентом Джо Байденом в апреле 2021 года. Он стремился наказать Россию за вмешательство во внутреннюю политику США и проведение кибератак. Санкции запрещают компаниям и лицам в США вести дела с перечисленными организациями и блокируют их доступ к собственности на территории Штатов. Во многих случаях они носят символический характер, учитывая, что компании, связанные с российскими властями, вряд ли будут вести бизнес в США. Возможно, самое известное имя в сфере кибербезопасности, которое включено в список, — это Андрей Игоревич Масалович, генеральный директор Lavina Puls и Inforus. Масалович — бывший подполковник Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ). Его компаниям приписывают разработку инструментов «злонамеренного влияния» для российской службы внешней разведки, ГРУ.

Согласно многочисленным сообщениям Intelligence Online, технологии Avalanche от Lavina Puls использовались для сбора и анализа данных по всей Азии, в том числе во Вьетнаме, Индонезии и Мьянме, а также в Таджикистане и Азербайджане. «Соединенные Штаты и их союзники будут продолжать принимать меры для обеспечения того, чтобы те, кто стремится экспортировать авторитаризм российского правительства, не могли делать это безнаказанно», — заявило Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, объявляя о санкциях против Масаловича. Согласно российским источникам, Андрей Масалович родился в 1961 году, кандидат физико-математических наук, ученый, журналист, программист и публицист. Масалович - известный российский эксперт по конкурентной разведке. Его самый крупный проект — программа Avalanche, предназначенная для ведения разведки через интернет.