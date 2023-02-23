США ввели санкции против подполковника российской разведки, проводившего операцию в Азербайджане
Министерство финансов США ввело масштабные санкции против ряда компаний и частных лиц России в связи с годовщиной военной агрессии России против Украины. Одним из них является Андрей Масалович, внедривший в Азербайджане специальные технологии сбора и анализа данных для Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС России.
Большинство российских компаний, включенных в санкционный список, связаны с горнодобывающей и военной промышленностью. Но в него также вошли компании и частные лица, занимающиеся дезинформационной деятельностью, в том числе те, кто организует кампании в интернете с целью повлиять на выборы в США.
Среди них компания 0Day Technologies, создавшая по заказу ФСБ мощный ботнет и информационную панель для проведения дезинформационной кампании в социальных сетях, Lavina Puls и Inforus, обеспечивающие техническую поддержку операций ФСБ и ГРУ по манипулированию общественным мнением через фейковые аккаунты в соцсетях.
Технологические организации были подвергнуты санкциям в соответствии с указом, подписанным президентом Джо Байденом в апреле 2021 года. Он стремился наказать Россию за вмешательство во внутреннюю политику США и проведение кибератак.
Санкции запрещают компаниям и лицам в США вести дела с перечисленными организациями и блокируют их доступ к собственности на территории Штатов. Во многих случаях они носят символический характер, учитывая, что компании, связанные с российскими властями, вряд ли будут вести бизнес в США.
Возможно, самое известное имя в сфере кибербезопасности, которое включено в список, — это Андрей Игоревич Масалович, генеральный директор Lavina Puls и Inforus. Масалович — бывший подполковник Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ). Его компаниям приписывают разработку инструментов «злонамеренного влияния» для российской службы внешней разведки, ГРУ.
Согласно многочисленным сообщениям Intelligence Online, технологии Avalanche от Lavina Puls использовались для сбора и анализа данных по всей Азии, в том числе во Вьетнаме, Индонезии и Мьянме, а также в Таджикистане и Азербайджане.
«Соединенные Штаты и их союзники будут продолжать принимать меры для обеспечения того, чтобы те, кто стремится экспортировать авторитаризм российского правительства, не могли делать это безнаказанно», — заявило Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, объявляя о санкциях против Масаловича.
Согласно российским источникам, Андрей Масалович родился в 1961 году, кандидат физико-математических наук, ученый, журналист, программист и публицист. Масалович - известный российский эксперт по конкурентной разведке. Его самый крупный проект — программа Avalanche, предназначенная для ведения разведки через интернет.
Попавшая под санкции ODay Technologies представлена Минфином США как «московская компания, оказывающая консалтинговые услуги в области кибербезопасности». Согласно информации, размещенной на специализированных интернет-ресурсах, деятельность этой компании впервые привлекла к себе внимание в 2020 году. В том же году хакеры захватили файлы ODay Technologies. Выяснилось, что компания разработала ботнет для проведения широкомасштабной кампании по дезинформации в качестве субподрядчика российских спецслужб.
Технология 0Day включала в себя панель инструментов под названием SANA, которую можно использовать для создания ненастоящих учетных записей в социальных сетях и координации так называемых операций влияния. Компания обвиняется в том, что она «предоставила российской разведке базы данных с информацией, позволяющей установить личность граждан западных стран».
Другая компания, попавшая под американские санкции, - Forward Systems, R&DC, обвиняется в разработке «специализированного программного обеспечения и алгоритмов» для подразделения ГРУ, занимающегося «наступательными кибероперациями».