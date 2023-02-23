В Турции до сих пор происходят афтершоки после крупных землетрясений на юго-востоке страны, сообщил глава департамента по минимизации рисков турецкого Управления по ЧС Орхан Татар.

По его словам, за сутки в стране зафиксировано 9 470 подземных толчков.

«Мы по-прежнему фиксируем афтершоки раз в три минуты после землетрясений на юго-востоке Турции. Было зафиксировано 9 470 афтершоков», — цитируют Татара российские СМИ.

Ранее в субботу, 25 февраля, сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,3 у города Бор в провинции Нигде. Чуть позже стало известно о землетрясении магнитудой 4,6. Эпицентр его располагался на расстоянии 52 км к северу от города Кахраманмараш. В ночь на 25 февраля в турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 4,7. Очаг землетрясения находился на глубине 7 км.