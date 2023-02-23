Норвегия пригрозила Грузии

Министерство иностранных дел Норвегии предупредило Грузию об угрозе ухудшения отношений из-за проекта нового закона «О прозрачности иностранного влияния», согласно которому Тбилиси создаст базу «иностранных агентов» среди юридических лиц и поставит их под особый контроль.

«Норвегия обеспокоена законопроектом, который упоминает НПО как «иностранных агентов». Это противоречит неуклонному европейскому стремлению и интересам грузинского народа. Он отрицательно скажется на грузино-норвежских отношениях», – говорится в сообщении МИД Норвегии, которое цитируют грузинские СМИ.

Ранее Европейская служба внешних связей, комментируя проект нового закона, заявила, что он противоречит рекомендациям Еврокомиссии для получения Грузией статуса кандидата в ЕС и самим его нормам.

В Грузии против законопроекта выступает оппозиция, уверяющая, что за «Силой народа» стоит правящая партия «Грузинская мечта». Не намерена его поддерживать и президент Саломе Зурабишвили. И оппозиция, и президент утверждают, что институт «иноагентов» сделает Грузию ближе не к Западу, а к России.