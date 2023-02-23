Пригожин предложил «поймать, обучить и отправить» на войну зятя Шойгу

Зять министра обороны РФ Сергея Шойгу Алексей Столяров поставил лайк под антивоенным постом журналиста Юрия Дудя. После того как на это обратили внимание СМИ, Столяров стал отрицать, что лайкнул пост. Об этом пишет Meduza.

Утверждается, что лайк Столярова появился под записью Дудя в инстаграме, посвященной годовщине вторжения России в Украину. Вскоре лайк под постом Дудя исчез, сам Столяров в своем инстаграме заявил, что «ничего не лайкал». «Не давайте собой манипулировать с помощью фотошопа...», — написал он.

При этом некоторые российские издания выяснили, что ранее Столяров лайкнул два других поста в инстаграме Дудя. Один лайк он поставил интервью с режиссером Александром Молочниковым, второй — интервью с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым.

На лайк Столярова также обратил внимание основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Надо поймать Столярова и привести его ко мне. Я его обучу в течение шести недель... помогу ему исправиться, отправив его на боевые действия», — заявил бизнесмен.

Пригожин в последние недели регулярно публично критикует Минобороны и его руководство, в том числе лично Шойгу.