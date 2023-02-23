Представляем вниманию читателей haqqin.az заключительный фильм журналиста Эйнуллы Фатуллаева "Черный Курдистан". Азербайджанский журналист в своем документальном фильме рассказывает о драматической борьбе курдского народа за создание собственной государственности. Почему же "Черный Курдистан"? И какие еще испытания выпали на долю иракского Курдистана?

Премьера фильма состоялась на YouТube-канале Эйнуллы Фатуллаева. Не забудьте подписаться на канал журналиста.

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