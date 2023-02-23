Россия прекратила поставки нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба», сообщил в твиттере главный исполнительный директор польской нефтеперерабатывающей компании PKN Orlen Даниэль Обайтек.

Он добавил, что компания была полностью готова к этому. «Только 10% сырой нефти поступало из России, и мы заменим ее нефтью из других источников», – написал Обайтек.

Компания импортировала нефть в рамках контракта с российской «Татнефтью». Срок действия этого контракта должен был истечь в декабре 2024 года.

Reuters отмечает, что поставки прекратились на следующий день после того, как Польша передала Украине первую партию немецких танков «Леопард».

Трубопровод «Дружба» исключен из-под санкций Евросоюза, чтобы снабжать страны, у которых нет доступа к альтернативной нефти. Помимо Польши, по нему получали российскую нефть также Чехия, Германия, Словакия и Венгрия.