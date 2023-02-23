В Украине опровергли заявления российской пропаганды

В Харьковской области Украины остаются под оккупацией 29 населенных пунктов, как и после масштабного контрнаступления ВСУ осенью прошлого года. С тех пор российские военные не захватили ни одного метра территорий, заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"По некоторым враждебным Telegram-каналам, в СМИ ширится сообщение, что якобы идет контрнаступление, что они отвоевали несколько населенных пунктов. Так вот. Вооруженные силы не потеряли ни одного метра нашей территории, которая была отвоевана и освобождена от российских оккупантов осенью 2022 года. Наши вооруженные силы на своих позициях стоят", - сказал Синегубов. слова которого приводят украинские СМИ.

По словам Синегубова, российские военные пытаются найти слабые места в позициях украинских военных. Возможно, предполагает Синегубов, чтобы атаковать большими силами.