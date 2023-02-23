Десятки тысяч израильтян снова вышли на протесты

Вечером в субботу, 25 февраля, десятки тысяч человек протестуют по всему Израилю против судебной реформы.

Израильские СМИ сообщают, что в Тель-Авиве тысячи демонстрантов маршируют с израильскими флагами, некоторые с факелами. Демонстранты скандируют: «Ярив Левин, здесь не Польша» и «Биби, Сара, это не Венгрия».

В Хайфе протестуют более 20 тысяч человек. На митинге выступил экс-министр обороны Бени Ганц. Тысячи человек вышли на демонстрации в Раанане и Герцлии. Сотни протестующих собрались в Ришон ле-Ционе и Беэр-Шеве.