Сотни человек под следствием из-за обрушений зданий в Турции

В Турции ведутся расследования в отношении свыше 600 человек, которые так или иначе связаны со зданиями, обрушившимися в различных городах после сильных землетрясений, сообщает Associated Press.

Среди них 182 человека взяты под стражу до суда. Это строительные подрядчики, владельцы или управляющие зданиями.

По словам министра юстиции Бекира Боздага, идут проверки, обнаружение новых улик на местах обрушений зданий в отдельных случаях служит основанием для проведения уголовного расследования.

По мнению экспертов, многие здания и постройки, разрушившиеся после землетрясений, могли быть построены с использованием некачественных стройматериалов и не соответствовали государственным стандартам.