Кто вошел в 10-й пакет санкций против России

В официальном журнале Евросоюза опубликован 10-й пакет санкций в отношении России. Ограничения введены в отношении 87 физических и 34 юридических лиц.

В частности, под санкции попали: председатель СПЧ Валерий Фадеев; омбудсмен Татьяна Москалькова; врач Леонид Рошаль; зампред правительства Мособласти Вячеслав Духин; глава Россотрудничества Евгений Примаков; исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский; заместитель гендиректора «Первого канала» Кирилл Клейменов; замгендиректора Национальной медиа группы Александр Акопов; военачальник Алексей Авдеев; военачальник Михаил Теплинский; военачальник Сергей Каракаев; главред «Россия 24» Евгений Бекасов; бывший глава «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев; 20 замминистров, в том числе из Минпромторга и Минэкономики РФ; глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей; четыре депутата Госдумы РФ; четыре замглавы Роскомнадзора; «прокуроры» «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областей.

Среди организаций в санкционный список включены: Альфа-банк; Росбанк; Тинькофф банк; ООО «Коммерческие автомобили—группа ГАЗ»; Фонд национального благосостояния РФ; ряд предприятий «Росатома»; ГКНПЦ им. М.В. Хруничева; медиагруппа «Патриот»; Национальная перестраховочная компания; МИА «Россия сегодня»; «Спутник»; Общероссийский народный фронт; Служба внешней разведки РФ; «МЧС «ДНР».

Отдельный блок санкций введен против 11 физлиц, связанных с ЧВК «Вагнер», и семи имеющих к ней отношение организаций.