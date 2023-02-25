Баронесса Кокс попала в скандал

Член палаты лордов Великобритании баронесса Кэролайн Кокс, известная своей проармянской позицией, оказалась в центре скандала. В Соединенном Королевстве выявили связи баронессы с антиисламскими активистами. Об этом пишет Sky News.

Согласно информации, баронесса Кокс была вынуждена заявить о своих финансовых интересах после утечки документов, которые выявили ее связи с известными антиисламскими активистами.

Так, Кокс получила финансирование от американской организации, управляемой евангельскими филантропами, связанными с ортодоксальными христианскими группами и кампаниями против однополых браков. Документы свидетельствуют о том, что она регулярно встречалась с известными критиками ислама.

Среди просочившихся документов есть отчеты о регулярных встречах, которые баронесса Кокс созывала в здании парламента, и на которых присутствовали известные критики ислама.