Главком ВСУ обещает вернуть Мариуполь в этом году

Вооруженные силы Украины освободят Мариуполь уже в этом году, уверен главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Фрагмент интервью с генералом приводится в документальном фильме «Год» журналиста Дмитрия Комарова, приуроченном к годовщине вторжения РФ.

Залужный рассказал о своем диалоге с детьми, который состоялся в преддверии Дня святого Николая 17 декабря. «Мальчик — Илья его, по-моему, звали, года, может, четыре — берет меня за руку, отводит и говорит: «А мы точно вернемся в Мариуполь?» Я говорю: «Да». Спрашивает: «А когда?» — «А в этом году», — поделился генерал, добавив, что его вдохновляют такие истории.

Мариуполь, расположенный на юго-востоке Украины, стал одной из главных целей России в начале войны. Город находился в полном окружении с марта. Россия объявила о полном захвате города 21 апреля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично доложил об этом президенту Владимиру Путину. Однако бои продолжались до 17 мая. Захваченные члены батальона «Азов» впоследствии были освобождены в рамках обмена пленными с Россией.