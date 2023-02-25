Шведская разведка: в Швеции финансируют PKK

Организация YPG (сирийское крыло террористической РКК) финансируется в Швеции. Об этом заявила на телеканале SVT представитель Шведского разведывательного управления (SEPO) Сюзанна Трехёрнинг.

«Я не буду называть цифру, но могу заверить, что РКК обеспечила себе значительное финансирование в нашей стране», - сказала Трехёрнинг, передает Anadolu.

Она сообщила, что на прошлой неделе был задержан гражданин, пытавшийся собирать «дань» для PKK.

29 января главный переговорщик Швеции по вопросам членства в НАТО Оскар Стенстрём сообщил, что террористов РКК финансируют организованные преступные группировки в Швеции.