Спецпредставитель Евросоюза рассказал, почему приехал в Ереван

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар сообщил, что ведется работа по проведению в Брюсселе переговоров между Азербайджаном и Арменией.

В интервью армянской редакции «Радио Свобода» Клаар не стал называть конкретных дат намечающихся брюссельских переговоров.

«Но, конечно, мы работаем в этом направлении, и именно поэтому я здесь, в Ереване», - отметил он.

Клаар подтвердил, что в Евросоюзе стремятся, чтобы встреча прошла между руководителями двух стран.