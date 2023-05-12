Национальная кухня каждого государства отражает его главные культурные традиции. И неудивительно, что завтраки в разных странах мира бывают совершенно не похожи друг на друга.

Ресторан национальной кухни Азербайджана «Ağabala» представляет завтраки из национальной кухни. По субботам и воскресеньям с 10:00 до 14:00.

Адрес: улица Хагани, 95А. Телефоны: (012) 493-01-10, (+99450) 493–01-10.