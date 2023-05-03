Сахиба Гафарова прилетела в Лондон на коронацию Карла III обновлено 22:19
Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова 4 мая прибыла с рабочим визитом в Великобританию для участия в церемонии коронации короля Карла III. Об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.
В Лондонском международном аэропорту Лутон главу азербайджанского парламента встречали представитель короля Рут Белл, представитель МИД Соединенного Королевства Ник Картер, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана Элин Сулейманов, другие официальные лица.
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Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова примет участие в церемонии коронации короля Великобритании Карла ІІІ. Об этом сообщил посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд.
«В понедельник я провел встречу с госпожой Сахибой Гафаровой. Она представляла Азербайджан на государственных похоронах королевы Елизаветы II в сентябре. И теперь мы с нетерпением ждем возможности приветствовать ее в Лондоне в субботу на коронации», - сказал посол.
6 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне состоится церемония коронации Карла III. Он станет 40-м коронованным в Вестминстерском аббатстве правящим монархом. Первая коронация состоялась в 1066 году.