Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова 4 мая прибыла с рабочим визитом в Великобританию для участия в церемонии коронации короля Карла III. Об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

В Лондонском международном аэропорту Лутон главу азербайджанского парламента встречали представитель короля Рут Белл, представитель МИД Соединенного Королевства Ник Картер, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана Элин Сулейманов, другие официальные лица.