Наша команда заняла 3-место в группе и завтра сыграет в стыковом матче с Францией.

Сегодня на международном турнире по мини-футболу в Баку, посвященном 100-летию Гейдара Алиева, завершится групповая стадия.

В группе «А» сборная Азербайджана в эти минуты играет с Сербией. Обе команды имеют по 7 очков. Лидирует Чехия, у которой 8 очков.

Победитель группы напрямую выходит в полуфинал. Команды, занявшие 2-е и 3-е места, сыграют в стыковых матчах за выход в 1/2 финала.

Турнирное положение в группе «А»

Чехия – 8 очков (4 матча), Сербия – 7 (3), Азербайджан – 7 (3), Грузия – 3 (4), Италия – 0 (4).

В группе «B» борьба завершилась. Казахстан с 9 очками занял 1-е место. Франция с 7 очками расположилась на 2-й позиции. Украина набрала столько же очков и стала третьей.