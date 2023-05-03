Армения ждет открытия границы с Турцией
Спикер парламента Армении Ален Симонян надеется на скорейшее открытие армяно-турецкой границы для сообщения и торговли.
«С прошлого года Армения и Турция начали процесс нормализации отношений, в рамках которого зафиксированы определенные достижения, но остается еще много нерешенных вопросов. Надеемся, что в ближайшее время через сухопутную границу можно будет не только провозить гуманитарные грузы, но и открыть ее для международного сообщения и торговли», - цитируют Симоняна армянские СМИ.