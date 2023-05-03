Нетаньяху сравнил Иран с «50 Северными Кореями»
В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прошла встреча с делегацией американских конгрессменов от обеих партий США.
Согласно сообщению NEWSru.co.il, в ходе встречи Нетаньяху заявил, что «Иран стоит 50 Северных Корей», добавив: «Иран видит в Израиле маленького дьявола, а в США – большого. И если Иран сможет угрожать каждому американскому городу атомной бомбой, это изменит ход истории».
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