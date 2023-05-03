Разведка США: У России нет сил...

Россия вне зависимости от того, насколько успешным будет украинское контрнаступление, «скорее всего не сможет провести значительное наступление в этом году». BBC сообщает, что об этом сказала директор Национальной разведки США Аврил Хейнс, выступая на слушаниях в комитете Сената по вооруженным силам.

По словам Хейнс, сейчас у России для этого не хватает подготовленных людей и вооружений.

Это значит, говорит Хейнс, что Россия сосредоточит все свои усилия, чтобы удержать захваченные территории Украины. И тем самым гарантировать, что Украина не сможет вступить в НАТО (по уставу организации туда нельзя вступать странам с неразрешенными территориальными конфликтами).