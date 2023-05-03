«Турецкая сутенерша» получила длительный срок

Завершился судебный процесс по уголовному делу 37-летней жительницы Баку Тахмин Зелабдиновой, обвиняемой в торговле людьми и сексуальной эксплуатации женщин.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, первой жертвой Зелабдиновой, в то время проживавшей в турецком городе Артвин, стала Румия Мамедова (имя и фамилия изменены — ред.). Последней сутенерша обещала хорошую работу в Турции, сама оплатила дорогу. Однако, уже прибыв в страну, Мамедова поняла, что стала жертвой обмана: Зелабдинова и некий Айдын заставили ее заниматься проституцией в местном отеле.

Аналогичным образом были обмануты и другие потерпевшие — Саадат Багирова и Аида Салманова.

В суде Зелабдинова не признала себя виновной и утверждала, что никого не принуждала заниматься проституцией. Пострадавшие женщины же утверждали обратное. По их словам, по прибытии в Турцию у них отобрали паспорта и всячески угрожали.

Суд приговорил Тахмин Зелабдинову к 8 годам и 3 месяцам лишения свободы.