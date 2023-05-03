Дмитрий Рой, автор haqqin.az 20:38

Не успел haqqin.az опубликовать материал об откровениях секретаря Российского Совета безопасности Николая Патрушева об ожидающем Америку апокалипсисе из-за извержений Йеллоустоуна, как кремлевские пропагандисты тут же всячески облизали и развили эту идею. Все-таки кремлевская пропагандистская прислуга обладает редким бесстрашием. Представьте себе, если бы в этой загнившей демократии какой-нибудь политический небожитель сморозил бред. Заклевали бы, в лучшем случае. Или же, в самом лучшем варианте, обдали бы презрительным молчанием.

Не то в России. Здесь смелость и критика бьют фонтаном: «Я человек простой и прямой, Ваше высокопревосходительство! А потому позвольте Вам прямо в глаза, не страшась, правду-матку резануть: Вы гений, опередивший время! Позвольте нижайше и критически ручку Вам поцеловать». Не избег этой участи и почтенный Николай Платонович Патрушев, подвергшийся критике за свою идею со стороны ультрапатриотичных хунвейбинов-лизоблюдов. «Всем Вы гений, Николай Платонович», - заявили они. – «Но должны Вам прямо в глаза заявить: «Нечего нам дожидаться, пока Йеллоустон рванет. Правильнее будет нам самим его рвануть». И в качестве подтверждения привели выкладки еще одного нынешнего ультрапатриотического фрика, которому долгое время удавалось притворяться адекватным специалистом – президента Академии геополитических проблем и доктора военных наук Константина Сивкова. Которому еще в 2018 году привиделось, что Россия располагает технологиями создания ядерных боеприпасов гиперкалибра — более 100 мегатонн тротилового эквивалента, применение которых способно вызвать серию разломов и снести кальдеру Йеллоустона.

«Всеобзорную систему ПРО построить невозможно, а значит, США уязвимы. Это первый пункт. И второй момент заключается в том, что ракета «Сармат» представляет угрозу для самого страшного объекта в США — вулкана Йеллоустоун», — заявил он тогда в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым на «России-1». Правда, тогда эта тема «не выстрелила». И времена были еще сравнительно вегетарианские, и пропагандисты старались лишний раз свое хунвейбинство на публику не светить. Но, как всегда, подвел Запад. В нынешнем году «Ротари-клаб», организация в глазах российских властей откровенно русофобская и с элементами жидомасонства, сделал двух с половиной часовой фильм о возможной катастрофе в Йеллоустоне и ее последствиях, о разогреве ядра и подъеме магмы и прочих «ужасностях». Неведомыми путями, видимо, по линии российской разведки, копия этого фильма попала к Николаю Платоновичу Патрушеву и была им просмотрена. Что и произвело на секретаря российского Совета безопасности, а возможно, что и на других представителей российской элиты, совершенно неизгладимое впечатление. А тема «Йеллоустонского апокалипсиса» стала в головах кремлян идеей фикс. Которая и была сначала озвучена Патрушевым – а сейчас стараниями хунвейбинов от кремлевской пропаганды получила отдельную жизнь. Мои знакомые после выступления секретаря российского Совета безопасности и после появления идеи рвануть Йеллоустоун спрашивают сейчас – а не массовый ли психоз наступил в России? На что приходится говорить им категорическое «нет».