Индия и Россия не могут договориться

Переговоры о переводе торговли между Индией и Россией в рупии приостановлены, сообщает Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве.

Россия, по словам одного из источников агентства, не хочет, чтобы у нее к концу года скопилось более 40 миллиардов рупий — не полностью конвертируемой валюты. Другой источник рассказал Reuters, что власти РФ предпочли бы вести расчеты в двусторонней торговле с Индией в юанях или другой валюте.

В свою очередь ,третий источник, непосредственно участвующий в переговорах, заявил, что Индия больше не хочет продолжать переговоры по торговле в рупиях. «Этот механизм просто не работает. Индия попробовала все, что могла, чтобы это было эффективно, но ничего не помогло», — сказал он.

Индия и Россия начали поиск альтернативы расчетам в рупиях, сообщил один из собеседников Reuters, но не стал уточнять подробности.

В апреле Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве Индии сообщал, что Россия уже более года не может получить около 2 миллиардов долларов за оружие, предназначенное для Индии. Россия не готова принимать платежи в рупиях, а Индия, в свою очередь, не хочет платить в рублях (чтобы избежать издержек, связанных с покупкой российской валюты) или в долларах, за что ей могут грозить санкции.