В Пакистане напали на школу. Убили учителей

Это произошло вскоре после другого нападения, в результате которого был застрелен еще один учитель.

Как минимум семь учителей были убиты в результате стрельбы в школе на северо-западе Пакистана. Об этом сообщает Al Jazeera.

Оба инцидента произошли в районе города Парачинар (округ Куррам) недалеко от границы с Афганистаном.

Reuters пишет, что в результате стрельбы убиты четверо учителей и двое сотрудников школы. Все они были мусульманами-шиитами. Застреленный ранее преподаватель — мусульманин-суннит. Al Jazeera со ссылкой на Globo TV пишет, что убитые в обоих инцидентах — шииты.

Представитель местной полиции заявил, что пока о мотивах нападения точной информации нет: «Мы начали расследование, но пока не уверены в причинах».

Местные власти сообщили Reuters, что остается неясным, «был ли второй инцидент реакцией на первый». Агентство отмечает, что в округе Куррам большинство населения составляют шииты, которые часто подвергаются нападениям суннитских группировок из движения «Талибан».