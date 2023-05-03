Украинцы и русские устроили потасовку на заседании ПАЧЭС фото; видео
На заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре между членами делегаций Украины и России произошла перепалка. Об этом сообщает Anadolu.
Согласно сообщению, председатель парламента Турции Мустафа Шентоп вмешался и призвал участников заседания к спокойствию.
Конфликт произошел во время выступления депутата Госдумы от «Единой России» Ольги Тимофеевой, которая повесила на пиджак георгиевскую ленту. Украинские депутаты развернули флаг организации «Правый сектор» и начали скандировать антироссийские лозунги.
А члены российской делегации пытались предотвратить действия украинцев, произошла перепалка.
В ходе вступления Тимофеевой место руководителя украинской делегации Анны Пуртовой оставалось пустым.
Впоследствии в кулуарах мероприятия возникла драка с участием украинского депутата Александра Мариковского из-за украинского флага.