Украинцы и русские устроили потасовку на заседании ПАЧЭС фото; видео

На заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре между членами делегаций Украины и России произошла перепалка. Об этом сообщает Anadolu.

Согласно сообщению, председатель парламента Турции Мустафа Шентоп вмешался и призвал участников заседания к спокойствию.

Конфликт произошел во время выступления депутата Госдумы от «Единой России» Ольги Тимофеевой, которая повесила на пиджак георгиевскую ленту. Украинские депутаты развернули флаг организации «Правый сектор» и начали скандировать антироссийские лозунги.

А члены российской делегации пытались предотвратить действия украинцев, произошла перепалка.

В ходе вступления Тимофеевой место руководителя украинской делегации Анны Пуртовой оставалось пустым.

Впоследствии в кулуарах мероприятия возникла драка с участием украинского депутата Александра Мариковского из-за украинского флага.