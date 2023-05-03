Падение обломков сбитого сегодня над Киевом беспилотника привело к пожару в торговом центре. Об этом написал в своем телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Четырехэтажный торговый центр расположен в Соломенском районе на западе Киева. Площадь пожара на первом этаже составила около 50 кв. метров. Взрывная волна повредила витрины и внешние элементы оформления здания. Жертв и пострадавших нет, огонь потушен.