В Киеве взрывы. Сбит беспилотник обновлено 23:32
Падение обломков сбитого сегодня над Киевом беспилотника привело к пожару в торговом центре. Об этом написал в своем телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.
Четырехэтажный торговый центр расположен в Соломенском районе на западе Киева. Площадь пожара на первом этаже составила около 50 кв. метров. Взрывная волна повредила витрины и внешние элементы оформления здания. Жертв и пострадавших нет, огонь потушен.
* * * 21:53
Причиной воздушной тревоги был беспилотник. Он сбит. Об этом в своем телеграм-канале сообщила городская администрация Киева.
«Во время последней воздушной тревоги над Киевом был зафиксирован беспилотный летательный аппарат. Силами и средствами противовоздушной обороны объект был сбит. Информация о пострадавших или разрушениях жилого фонда или инфраструктуры отсутствует... и уточняется», - говорится в сообщении.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за, предположительно, падения обломков, возник пожар в Соломенском районе города.
* * * 21:26
В Киеве и Киевской области вечером 4 мая объявили воздушную тревогу, слышны взрывы, сообщают украинские СМИ.
Работает ПВО, других деталей пока нет.