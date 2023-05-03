В Киеве взрывы. Сбит беспилотник обновлено 23:32

Падение обломков сбитого сегодня над Киевом беспилотника привело к пожару в торговом центре. Об этом написал в своем телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Четырехэтажный торговый центр расположен в Соломенском районе на западе Киева. Площадь пожара на первом этаже составила около 50 кв. метров. Взрывная волна повредила витрины и внешние элементы оформления здания. Жертв и пострадавших нет, огонь потушен.

* * * 21:53

Причиной воздушной тревоги был беспилотник. Он сбит. Об этом в своем телеграм-канале сообщила городская администрация Киева.

«Во время последней воздушной тревоги над Киевом был зафиксирован беспилотный летательный аппарат. Силами и средствами противовоздушной обороны объект был сбит. Информация о пострадавших или разрушениях жилого фонда или инфраструктуры отсутствует... и уточняется», - говорится в сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за, предположительно, падения обломков, возник пожар в Соломенском районе города.

* * * 21:26

В Киеве и Киевской области вечером 4 мая объявили воздушную тревогу, слышны взрывы, сообщают украинские СМИ.

Работает ПВО, других деталей пока нет.