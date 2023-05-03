Азербайджан и Албания усиливают сотрудничество
В столице Албании Тиране состоялось первое заседание азербайджано-албанской рабочей группы по экономическому, промышленному и технологическому сотрудничеству под сопредседательством министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и заместителя премьер-министра Албании - министра инфраструктуры и энергетики Белинды Балуку.
На встрече была обсуждена важность государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Албанию и визитов премьер-министра Албании Эди Рама в Азербайджан с точки зрения развития межгосударственных отношений.
План повышения статуса рабочей группы до межправительственной комиссии, политическое решение об открытии посольства Азербайджана в Тиране были отмечены как намерение углубить азербайджано-албанские отношения.
Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов отметил, что обе страны являются участниками проекта ТАР, который играет стратегическую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. «Проект газификации города Корча находится в стадии предварительного технико-экономического обоснования. Если газовая сеть будет построена, мы не только диверсифицируем энергетический баланс страны, но и будем совместно участвовать в укреплении энергетической безопасности Балканского региона».
Белинда Балуку напомнила о том, что в этом году Азербайджан и Албания отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, и страны полны решимости укреплять стратегическое партнерство.
В ходе заседания также были обсуждены вопросы развития сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и инфраструктуры, туризма, культуры, образования и науки.
По итогам встречи был подписан протокол.