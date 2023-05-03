Азербайджан и Албания усиливают сотрудничество

В столице Албании Тиране состоялось первое заседание азербайджано-албанской рабочей группы по экономическому, промышленному и технологическому сотрудничеству под сопредседательством министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и заместителя премьер-министра Албании - министра инфраструктуры и энергетики Белинды Балуку.

На встрече была обсуждена важность государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Албанию и визитов премьер-министра Албании Эди Рама в Азербайджан с точки зрения развития межгосударственных отношений.