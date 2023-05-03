Зеленскому показали новые Patriot, которые получит Украина

Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его визита в Нидерланды показали военную технику, которая будет передана украинским военным. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.

По его словам, Зеленский лично поблагодарил воинов, персонал, парламент, правительство и премьер-министра Марка Рютта за поддержку.

«Прямо отсюда вся техника будет доставлена украинским воинам, которые завершили необходимые тренировки. А это ПВО Patriot, бронемашины, артиллерия. То, что крайне необходимо нам для победы. Спасибо», - заявил Сибига.