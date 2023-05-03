Азербайджан и Армения добились ощутимого прогресса в достижении устойчивого мирного соглашения, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая с заявлением по итогам переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Армении, которые проходили с 1 по 4 мая в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца.

«За последние несколько дней обе стороны обсудили ряд очень сложных вопросов и добились ощутимого прогресса в достижении прочного мирного соглашения», - отметил шеф американской дипломатии.

По словам Блинкена, «темпы переговоров и фундамент, который заложили наши коллеги, показывают, что мы действительно находимся в пределах досягаемости [мирного] соглашения. Финальный отрезок любого марафона всегда самый сложный. Мы это знаем».