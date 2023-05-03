Шентоп и Симонян говорили 20 минут тет-а-тет

Спикеры парламентов Турции и Армении Мустафа Шентоп и Ален Симонян провели в четверг, 4 мая, встречу в Анкаре.

Спикер парламента Армении отметил, что Ереван проявляет конструктивную вовлеченность в процесс урегулирования отношений с Турцией. Он с сожалением отметил факт закрытия Турцией воздушного пространства для армянских авиакомпаний, выразив надежду, что эта встреча поспособствует решению проблемы.

В ответ Шентоп отметил, что для Турции открытие в Ереване памятника «Немезида» является неприемлемым, в связи с чем и было принято решение о закрытии турецкого неба для армянских авиакомпаний.

Симонян отметил, что Армения придает особую важность открытию границы с Турцией.

Шентоп, в свою очередь, заявил, что Турция стремится урегулировать отношения с Арменией, а скорейшее разрешение армяно-азербайджанского конфликта принесет пользу не только Баку и Еревану, но и всему региону.