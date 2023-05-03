МИД Азербайджана о переговорах с Арменией: «Позиции по ключевым вопросам остаются разными»

С 1 по 4 мая в городе Арлингтон (штат Вирджиния, США) состоялись переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

Согласно сообщению МИД Азербайджана, министры и сопровождающие их члены делегации достигли взаимной договоренности по некоторым пунктам проекта двустороннего соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений, но в то же время признали, что позиции по некоторым ключевым вопросам остаются разными.

Министры выразили признательность американской стороне за организацию переговоров между Арменией и Азербайджаном. Стороны договорились продолжить переговоры.