Сопредседателями заседания были заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних действий (ЕСВД) Энрике Мора и помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте Евросоюза, участники заседания обсудили нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, вопросы региональной безопасности, роль Евросоюза в поддержании мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.

Накануне в Брюсселе состоялось четвертое заседание Диалога по безопасности ЕС - Азербайджан состоялось 3 мая 2023 года в Брюсселе.

На заседании была отмечена роль Азербайджана как надежного энергетического партнера.

По словам Мора: «В ходе четвертого Диалога по безопасности между ЕС и Азербайджаном Евросоюз подтвердил свою заинтересованность в укреплении сотрудничества по вопросам внешней политики и политики безопасности, а также готовность работать на благо мира, безопасности и стабильности.

ЕС руководствуется целью внести свой вклад в построение стабильного и мирного Южного Кавказа… ЕС готов поддержать мирный процесс, в том числе в трехстороннем брюссельском формате при участии председателя Европейского совета Шарля Мишеля».

В свою очередь Хикмет Гаджиев сказал, что Азербайджан является надежным партнером ЕС в регионе, вносит значительный вклад в энергетическую безопасность Европы, а также активно способствует миру и стабильности в регионе.

«В настоящее время Азербайджан проводит беспрецедентные восстановительные работы и разминирование на освобожденных территориях. Мы высоко ценим финансовую поддержку ЕС в области противоминной деятельности», - отметил помощник президента Азербайджана.

«Азербайджан представил Армении пять основных принципов нормализации отношений, основанных на взаимном признании территориальной целостности и суверенитета. Азербайджан поддерживает инициативы по нормализации отношений с Арменией, в том числе Брюссельский мирный процесс при участии председателя Европейского совета Шарля Мишеля», - напомнил Гаджиев.

В завершение встречи ЕС и Азербайджан договорились продолжить регулярный обмен мнениями по актуальным для них и для всего региона вопросам внешней политики и политики безопасности.