ОБСЕ: Россия совершила военное преступление

Россия совершила военное преступление, вывозя украинских детей из Украины, говорится в отчете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Депортации в Россию и на территории, подконтрольные РФ, также могут считаться преступлениями против человечности, отмечается в документе.

«Точные цифры пока остаются неясными, однако факт масштабных перемещений не оспаривается ни Украиной, ни Россией», - подчеркнули трое экспертов по правовым вопросам из Латвии, Норвегии и Чехии, которым 45 из 57 государств-членов ОБСЕ поручили расследовать обвинения в адрес Москвы.

В ОБСЕ призвали Россию немедленно прекратить вывоз детей из Украины, отметив, что Международный уголовный суд тоже расследует этот вопрос.