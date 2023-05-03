Россия и США «на грани открытого вооруженного конфликта»

Отношения между Россией и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта, но Москва работает над тем, чтобы он не произошел. Об этом заявил в четверг, 4 мая, замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы работаем над тем, чтобы удержать отношения с США от провала в пропасть открытого вооруженного конфликта, мы уже стоим на грани, на краю этой пропасти», - приводят слова Рябкова российские СМИ.

Рябков добавил, что Россия готова использовать все средства, чтобы никому «не было дозволено совершать посягательства на безопасность страны» и ее руководства.

По его словам, контакты Москвы и Вашингтона проводятся по мере необходимости, в том числе и на высоком уровне.