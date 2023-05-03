Устроившего акцию сожжения Корана экстремиста заочно арестовали

Газета Aftonbladet пишет, что как только Палудан пересечет границу Швеции, тут же будет задержан.

Несколько месяцев назад в отношении Палудана было начато следствие по фактам разжигания этнической ненависти и вражды, а также оскорбления и грубого нападения на должностное лицо. Экстремист был вызван на допрос, но заявил, что не собирается приезжать в Швецию. Прокурор Адриен Комбье-Хогг допускает возможность допросить Палудана в Дании с помощью датской полиции.

Палудан называет смехотворными обвинения в свой адрес. «Шведская полиция в целом и полиция Мальмё в частности не хотят меня защищать, поэтому мне опасно приезжать в Швецию. Полиция Мальмё - это исламизированная помойка», - приводит издание слова Палудана.

В начале 2023 года между Турцией и Швецией произошел крупный скандал из-за сожжения Корана возле турецкого посольства в Стокгольме. Он раскритиковал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также продемонстрировал карикатуру на Пророка Мухаммеда.