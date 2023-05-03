Обещал жениться, но обокрал

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над 28-летним Орханом Алиевым, обвиняемым в мошенничестве и сексуальном насилии.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, Орхан Алиев злоупотребил доверием несовершеннолетней Сабины Гасымовой (имя и фамилия изменены — ред.), с которой познакомился через мессенджер WhatsApp.

В ходе следствия было установлено, что девушка была помолвлена со своим родственником. Родители ждали, когда ей исполнится 18 лет, чтобы устроить свадьбу. Однако не тут-то было. Сабина, тайно забрав из дома все деньги, собранные на свадьбу, отдала их Орхану. Тот пообещал наивной девушке изготовить для нее новые документы, чтобы они могли пожениться и уехать в Турцию

Всего мошенник получил от Гасымовой 12 тысяч манатов. Кроме того, мужчина вступал с девушкой в интимные контакты, правда, как выяснилось, на основе взаимного согласия.

Мошенника приговорили к 6 с половиной годам лишения свободы.