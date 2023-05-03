Блинкен: Украине предстоит принять «важные решения»

Госсекретарь США Энтони Блинкен ждет успеха от будущего контрнаступления ВСУ и считает, что после этой операции Украине предстоит принять «важные решения». Соответствующие слова госсекретаря приводит «Голос Америки».

«Где все закончится, еще предстоит увидеть», - сказал шеф американской дипломатии, добавив, что после контрнаступления Киеву нужно будет принять решение, «куда он собирается идти и как далеко может зайти».

Блинкен отметил, что Украине необходима поддержка партнеров не только в краткосрочной, но и в средне- и долгосрочной перспективе, чтобы в будущем эффективно сдерживать очередную российскую «агрессию». По мнению Блинкена, это сделает позицию Украины сильной, поможет восстановить страну и двигаться в направлении интеграции с Европой.