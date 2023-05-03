Пашинян заявил о трудностях в отношениях с ОДКБ

Выступая в Пражском центре трансатлантических отношений, Пашинян отметил:, что, несмотря на проведение саммита ОДКБ в 2022 году в Ереване, стороны не смогли достичь консенсуса по целому ряду важных решений. Организация не смогла выполнить обязательства, «которые имеет в отношении Армении».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о трудностях, которые Ереван испытывает в отношениях с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Есть трудности в отношениях Армении и ОДКБ. В прошлом году мы приняли саммит ОДКБ, но, к сожалению, не смогли достичь консенсуса по важным решениям. И мы заявили о нашей позиции, заявили о нашем недовольстве организацией, — сказал Пашинян.

Кроме того, по словам армянского премьера, которые приводит Интерфакс, действующая в стране на границах с Азербайджаном мониторинговая миссия Евросоюза отказалась давать правительству какие-либо гарантии безопасности.

По словам премьер-министра, Армения заинтересована в углублении отношений с Евросоюзом.