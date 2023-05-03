Казахстан закрыл свою границу для параллельного импорта в Россию

Казахстан, крупнейший торговый партнер Кремля на постсоветском пространстве, закрыл границы для параллельного импорта в Россию, сообщил российским СМИ глава ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

«Страна создает сложности на границе для такой продукции, поставщикам фактически закрыли границу», — сказал Матягин.



Решение было принято после того, как в начале мая в Астане побывала делегация американских чиновников во главе с помощником замминистра финансов США Элизабет Розенберг.

И вот теперь российские грузоперевозчики с товарами параллельного импорта начали объезжать Казахстан, сообщил Матягин.