Эльмир Алиев, отдел спорта 03:37

Проходящий в эти дни в Баку международный турнир по мини-футболу в честь 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева близится к завершению. Шесть из десяти сборных сегодня продолжат борьбу в матчах на вылет. Среди них есть как сборная Азербайджана, так и национальная команда Украины. Состав украинской сборной привлек внимание с первого матча. В заявке жовто-блакитных обнаружился футболист по фамилии… Путин. Виктор Путин, выступающий под номером 16. Более того, в матче групповой стадии против сборной ЮАР (6:1) Путин даже отметился голом.

Учитывая сложившуюся ситуацию, как футболист с такой фамилией оказался в сборной Украины, и с какими сложностями ему пришлось столкнуться? Оказалось, что из-за своей фамилии Виктор, являющийся воспитанником киевского «Динамо», часто встречается с недоверием соотечественников. Как передает Telegraf.com.ua, футболист относится к этому с пониманием, хотя иногда ему и его семье поступают угрозы. К слову, отца полузащитника зовут Владимир, из-за чего ему даже угрожают по телефону.