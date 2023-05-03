Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал в соцсетях видео, на котором демонстрирует уложенные рядами трупы в камуфляже («парни ЧВК «Вагнер») и жалуется на нехватку боеприпасов.

В яростном тоне Пригожин, в частности, говорит о «нехватке боеприпасов 70%» и обрушивается с проклятиями на руководство Министерства обороны и лично на министра Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

«У нас нехватка боеприпасов, 70%. Шойгу, Герасимов, где... боеприпасы. ...Вы сидите, твари, в дорогих клубах. Ваши дети прутся от жизни, снимают на YouTube ролики. Вы думаете о том, что вы хозяева этой жизни, и о том, что вы имеете право распоряжаться их жизнями. Думаете о том, что если у вас есть склады от снарядов, то вы имеете на это право. Есть элементарные подсчеты — если вы даете норму боеприпасов, их <погибших> в пять раз меньше. Они пришли сюда добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом. Учтите это», - говорит Пригожин.